Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года
- Азия и мир, политика
- 9:22, 08 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.
«Сегодня 7 июня. Очередные выборы в Национальное Собрание Республики Армения состоятся ровно через год.
Они состоятся 7 июня 2026 года. Отсчет начался...» - написал он.
Национальное Собрание Армении состоит из 107 депутатов. В настоящее время это восьмой созыв парламента. Парламент избирается на основе пропорциональной системы представительства. В текущий созыв входят различные фракции, наиболее крупными из которых являются «Гражданский договор», «Альянс Армения» и «Честь имею».
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