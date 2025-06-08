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Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года

CentralAsia (CA) -  Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Сегодня 7 июня. Очередные выборы в Национальное Собрание Республики Армения состоятся ровно через год.

Они состоятся 7 июня 2026 года. Отсчет начался...» - написал он.

Национальное Собрание Армении состоит из 107 депутатов. В настоящее время это восьмой созыв парламента. Парламент избирается на основе пропорциональной системы представительства. В текущий созыв входят различные фракции, наиболее крупными из которых являются «Гражданский договор», «Альянс Армения» и «Честь имею».

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