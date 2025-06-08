В Великобритании полиция предотвратила теракт против Королевской гвардии

- Азия и мир, происшествия
- 9:35, 08 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Полиция предотвратила террористический заговор против королевской гвардии после того, как мужчина вызвал «огромную панику в сфере безопасности».
Как пишет Daily Mail, 20-летний мужчина был арестован по подозрению в хранении холодного оружия и поджоге на прошлой неделе в Слау в развлекательном центре Солт-Хилл, недалеко от Виндзорского замка.
Это произошло после того, как военнослужащих в казармах неподалеку предупредили не покидать территорию в форме, и предупреждение будет действовать в течение двух дней.
Источник сообщил изданию The Sun: «Есть опасения, что подозреваемый готовил нападение».
Полиция Темз-Вэлли подтвердила, что, находясь под стражей в воскресенье, мужчина был повторно арестован по подозрению в подготовке террористических актов.
В настоящее время полиция Юго-Востока по борьбе с терроризмом ведет расследование событий, произошедших в казармах Виктория, где базируется 1-й батальон Колдстримского гвардейского полка.