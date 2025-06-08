В Великобритании полиция предотвратила теракт против Королевской гвардии

CentralAsia (CA) - Полиция предотвратила террористический заговор против королевской гвардии после того, как мужчина вызвал «огромную панику в сфере безопасности».

Как пишет Daily Mail, 20-летний мужчина был арестован по подозрению в хранении холодного оружия и поджоге на прошлой неделе в Слау в развлекательном центре Солт-Хилл, недалеко от Виндзорского замка.

Это произошло после того, как военнослужащих в казармах неподалеку предупредили не покидать территорию в форме, и предупреждение будет действовать в течение двух дней.

Источник сообщил изданию The Sun: «Есть опасения, что подозреваемый готовил нападение».

Полиция Темз-Вэлли подтвердила, что, находясь под стражей в воскресенье, мужчина был повторно арестован по подозрению в подготовке террористических актов.

В настоящее время полиция Юго-Востока по борьбе с терроризмом ведет расследование событий, произошедших в казармах Виктория, где базируется 1-й батальон Колдстримского гвардейского полка.