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В Колумбии во время массового мероприятия выстрелили в кандидата в президенты. Задержан подросток

CentralAsia (CA) -  В западной Боготе в пятницу было совершено покушение на сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе Турбая. В него выстрелили и ранили во время предвыборной кампании в городе Фонтибон. Об этом пишет Blu Radio.

По предварительной информации, Урибе Турбай получил ранение в голову и шею. 

«Три выстрела прозвучали совсем рядом с сенатором, один из них попал в него. Ему немедленно оказали помощь члены его сети и его предвыборной команды», — рассказал очевидец Blu Radio.

Состояние пострадавшего критическое. 

По некоторым данным, по подозрению в покушении был задержан 14-летний подросток. 

Урибе Турбай - сын журналиста, который был похищен и убит в 1991 году, в один из самых жестоких периодов в стране.

Президентские выборы в Колумбии пройдут 31 мая 2026 года, в конце срока полномочий Петро. Сенатор объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в марте.

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