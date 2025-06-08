В Казахстане сменился министр обороны

CentralAsia (KZ) - Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Другим указом Косанов Даурен Жуматаевич назначен министром обороны.

Даурен Косанов занимал должность заместителя министра обороны — главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооружённых сил РК.

Он родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое Краснокурского района Павлодарской области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков, Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина и Военную академию Генерального штаба ВС Российской Федерации.

Службу начал в Ушаральском истребительном полку, затем командовал эскадрильей «Су-27» в Талдыкоргане, возглавлял штабы и авиабазы в Караганде и Шымкенте. С 2013 по 2019 годы руководил Военно-воздушными силами и силами воздушной обороны Казахстана, далее был директором Военного института ПВО в Актобе. В 2022 году вновь назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны, а с 30 сентября 2024 года — заместитель министра обороны.

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