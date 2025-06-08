Премьер-министр Словакии с официальным визитом посетит Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо с официальным визитом 8-10 июня посетит Узбекистан.

Как сообщила пресс-служба президента РУз, в Ташкенте состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-словацкого многопланового сотрудничества.

Особое внимание будет уделено расширению партнерства в приоритетных сферах – торговле, инвестициях и инновациях, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, туризме. Будут рассмотрены вопросы взаимодействия в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах. Состоится обмен мнениями по вопросам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.

По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках программы пребывания Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.