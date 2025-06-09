Восьмидневные каникулы будут в честь праздника Наадам с 10 по 17 июля

CentralAsia (MNG) -

Скоро Монголия отметит Наадам-2025, посвященный 2234-летию основания первой Монгольской государственности, 889-летию образования Великой монгольской империи, 114-летию возрождения Национальной независимости и свободы, 104-летию Народной революции и 35-летию Демократической революции.

На заседании, состоявшемся 4 июня 2025 года, Кабмин принял решение продлить национальный праздник Наадам до восьми дней, с 10 по 17 июля, чтобы дать возможность общественности широко отпраздновать его и поддержать внутренний туризм.

В этом году 12 и 13 июля, которые являются официальными праздниками Наадам, приходятся на субботу и воскресенье. И в ответ на общественные просьбы Кабинет министров постановил объявить среду и четверг, 16 и 17 июля, дополнительными государственными праздниками для всех сотрудников и государственных служащих.

Решение направлено на содействие балансу между работой и личной жизнью, поощрение более широкого празднования Национального фестиваля и стимулирование местного туризма. Согласно Закону о государственных праздниках и годовщинах, 10-15 июля официально объявлены государственными праздниками для фестиваля Наадам.

Наадам — главный монгольский праздник и прекрасное время, чтобы познакомиться с культурой и людьми этой удивительной страны. Фестиваль также известен как «Эриин Гурван Наадам» или «Три мужские игры». Наадам — самый популярный фестиваль среди монголов и, как полагают, существует уже много веков в той или иной форме. Истоки Наадама восходят к доисторическим временам, когда лошадь была впервые одомашнена, а первые охотники научились ездить верхом.

Помимо этого, на главной площади Улан-Батор, в центре столицы Монголии, пройдет много интересных культурных мероприятий, таких как традиционный фестиваль костюмов «Дээлтэй Монгол», который проводится 10 июля ежегодно. Красочный фестиваль искусства и культуры «Мөнх Тэнгэр» - «Вечное Небо» пройдет в Улан-Баторе с 6 по 8 июля. Ночное шоу Наадам Фестиваль пройдет на центральной площади 11 июля, а «монгольский классический» ночной концерт можно будет увидеть 12 июля в 11.00 часов вечера.

источник: MiddleAsianNews

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