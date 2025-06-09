Монгол-полицейский из Сиднея назван Австралийским полицейским года

CentralAsia (MNG) - Полицейское управление Бервуда в Сиднее, Австралия, объявило на своем официальном сайте, что молодой монгол Бороо Шатарбал был назван «Полицейским года» по версии Rotary 2025 года.

Эта награда была вручена ему в знак признания его преданности делу, профессионализма, позитивного отношения и способности преуспевать в выполнении своих обязанностей.

«Поздравляем констебля Бороо Шатарбала с получением награды Rotary Police Officer of the Year 2025! Признанный за исключительную преданность делу, профессионализм и позитивный настрой, Бороо неизменно превосходит все ожидания в каждой смене.

Как единственный полицейский-монгол в Австралии, он гордится как своим происхождением, так и полицией. Заслуженно!» — написали на официальной странице Burwood Police Area Command.

Молодой констебль написал: «Спасибо всем за ваши щедрые и добрые слова. Я действительно благодарен и польщен получить эту награду. Я продолжу усердно работать и служить обществу как можно лучше».

«Констебль Бороо Шатарбал — настоящий вдохновитель! Его преданность делу, профессионализм и позитивный настрой делают его образцом для подражания для всех. Заслуженная награда!» — написал его коллега.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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