ЮНИСЕФ: Оценка влияния цифровых платформ на результаты обучения в Монголии

CentralAsia (MNG) -

В рамках проекта «Консультации по развитию» аспиранты Ая Кобаяши, Сьерра Панетта, Хелина Соломон и Аргента Свирка делятся своим опытом работы с ЮНИСЕФ для оценки влияния их цифровых платформ и проектов в регионе EAPRO, включая Монголию, на результаты обучения.

Последствия пандемии COVID-19 изменили траекторию образования с быстрой оцифровкой методов обучения и студенческих ресурсов и введением записанных лекций и онлайн-занятий. Пандемия также выявила еще одно важное препятствие для этого процесса оцифровки, когда мир увидел цифровой разрыв между странами, которые были способны удовлетворить требования этого нарушения в образовании, и странами, которые отставали. В то время как 100% школьников Северной Америки во время и после пандемии имели доступ к Интернету, только 42% школьнико в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе имели такую ​​же привилегию.

Их консультационный проект проливает свет на это неравенство и направлен на поиск способов решения проблем, с которыми сталкиваются студенты и преподаватели в связи с появлением новой образовательной догмы, путем изучения ландшафта цифрового образования в Монголии, Вьетнаме и на Фиджи.

Богатство их выводов стало результатом использования подхода смешанных методов, сочетающего обзор кабинета с интервью с ключевыми информаторами. Вторичные данные были собраны из отчетов ЮНИСЕФ, академической литературы и политических документов для контекстуализации тенденций цифрового образования в регионе Восточной Азии и Тихоокеанского региона, которые использовались для дальнейшего анализа поддерживаемых ЮНИСЕФ платформ в Монголии (Medle.mn 2.0, Программа цифровых приключений), во Вьетнаме (Глобальная цифровая библиотека, Tinkering with Tech, VRapeutic, Future Fit Girls) и на Фиджи (GIGA Mapping, ICT).

Монголия продвинулась вперед благодаря таким инициативам, как Программа цифровых приключений, однако пробелы в инфраструктуре сохраняются. Около 40% школ имеют ненадежный интернет, а 20% учителей не имеют навыков эффективного использования цифровых инструментов. В отдаленных районах высокие соотношения учеников к планшетам (до 20:1) еще больше ограничивают доступ, ограничивая цифровую компетентность и использование платформы.

В своей оценке цифрового обучения в Монголии, Вьетнаме и Тихоокеанском регионе они обнаружили убедительные примеры как перспектив, так и проблем цифрового образования в регионе Восточной Азии и Тихоокеанского региона (EAP). В то время как цифровые платформы улучшили вовлеченность студентов, грамотность и методы обучения, сохраняющийся цифровой разрыв и разрыв в знаниях, а также ограничения в технологиях и доступе к Интернету угрожают справедливости этих инициатив. Сельские и маргинализированные сообщества часто испытывают нехватку инфраструктуры, обучения и культурно значимого контента, что увеличивает разрывы в обучении и усугубляет системное неравенство.

источник: MiddleAsianNews

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