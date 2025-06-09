Подписали и обменялись нотами относительно грантовой помощи «Проект стипендии по развитию человеческих ресурсов» для Монголии

CentralAsia (MNG) -

5 июня в Улан-Баторе, столице Монголии, г-н Игавахара Масару, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии, и Жавхлан Болд, исполняющий обязанности министра финансов Монголии, подписали и обменялись нотами относительно проекта грантовой помощи для стипендии по развитию человеческих ресурсов (сумма гранта составляет до 342 миллионов иен). Об этом сообщили в МИД Японии.

1.В Монголии важно развивать высококачественные человеческие ресурсы, которые могут внести вклад в решение различных вопросов развития, включая диверсификацию промышленной структуры. Япония обсуждает меры по поддержке устойчивого экономического роста в Монголии, и это сотрудничество является частью этих усилий, поддерживая молодых административных служащих и других в получении степеней (магистра или доктора) в японских аспирантурах.

2.Благодаря этому сотрудничеству до 16 молодых административных служащих и других лиц из Монголии будут обучаться в аспирантурах нашей страны в 2026 финансовом году. Ожидается, что человеческие ресурсы, подготовленные в рамках этого сотрудничества, будут способствовать решению проблем развития Монголии в различных областях в будущем, а также будут способствовать укреплению взаимопонимания и построению дружественных отношений между нашей страной и Монголией.

источник: MiddleAsianNews

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