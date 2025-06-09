Что пишут китайцы о недавней отставке премьер-министра Монголии?

CentralAsia (MNG) -

«Демократия слишком ужасна, КПК никогда не будет практиковать демократию», — написал 发条青蛙

«Премьер-министр Монголии вызвал политическую бурю, потому что девушка его сына выставляла напоказ свое богатство. Более 40 000 человек (около 1,3% от общей численности населения) подписали петицию об импичменте, и он был объявлен.

В Китае простые люди могут только безоговорочно поддерживать: когда Бо Силай боролся с преступностью и злом, они поддерживали борьбу с преступностью и злом, а когда Бо Силай был свергнут, они поддержали свержение Бо Силая. Они играют с общественным мнением.

Импичмент высокопоставленных чиновников — это то, о чем Китай под властью Коммунистической партии Китая даже не смеет думать», — пишет Ignatius Lee

«То, что требовали студенты во время инцидента 4 июня, определялось «властью». Граждане Пекина в основном протестовали против привилегий чиновников, которые разбогатели за счет коррупции. Сын Чжао Цзыяна был известным коррупционером. После инцидента 4 июня простые люди больше не осмеливались так поступать. Это неудивительно», — пишет Oriente Dawn (东华晨光)

«Я серьезно подозреваю, что есть несколько предпосылок для существования этой политической бури (я не буду искать, потому что хочу думать):

1: Богатства девушки сына недостаточно, чтобы содержать их, и, скорее всего, премьер-министр получил его через коррупцию

2: Богатство девушки сына может быть подкреплено коррупцией, что возмутило монгольский народ

3: Сын и его девушка могли получить его другими незаконными способами, и премьер-министр не преследовал это активно», — написал 毕卡洛斯•海尔西蒙.

«Действие премьер-министра Монголии действительно потрясло меня. Не говоря уже о диктаторской Коммунистической партии Китая, это беспрецедентный случай для всех азиатских стран, когда премьер-министр уходит в отставку из-за общественного недовольства. Это образец. В глазах азиатских лидеров небольшая расточительность для их детей просто незначительна и тривиальна», — написал 福安康.

«Подруга его сына, которая не имеет с ним вообще никаких связей, может его погубить. Демократия слишком ужасна, КПК никогда не будет практиковать демократию», — написал 发条青蛙

В Коммунистической партии Китая, не говоря уже об импичменте высокопоставленных чиновников, вы даже не можете объявить импичмент секретарю уездной или даже деревенской партийной секретарше. Перед деревенским партийным секретарем вы должны наклониться и выглядеть приветливо. Перед уездным партийным секретарем вы должны быть как мопс, крепко сжимающий свой анус и не пукающий.

«В Коммунистической партии Китая, не говоря уже об импичменте высокопоставленных чиновников, вы даже не можете объявить импичмент секретарю уезда или даже секретарю сельской партии. Перед секретарем сельской партии вы должны наклониться и выглядеть дружелюбным. Перед секретарем уездной партии вы должны быть как мопс, крепко сжимающий свой анус и не пукающий», — написал 饭一桶

и т.д.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения