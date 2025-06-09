Rio Tinto объявила об обновлении плана разработки месторождения Оюу-Толгой в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Совет директоров ООО «Оюу-Толгой» одобрил начало работ по разработке месторождения в соответствии с альтернативным планом разработки, в то время как продолжается взаимодействие с Entrée Resources и правительством Монголии по передаче лицензий на добычу полезных ископаемых на территории совместного предприятия Entrée. Об этом заявляет Rio Tinto.

На месторождении Оюу-Толгой продолжается наращивание объемов добычи в соответствии с графиком, добыча на участках 0 и 2 запланирована на 2025 и 2026 годы, а прогноз Rio Tinto по добыче меди на 2025 год в размере 780–850 тыс. тонн не изменится.

Рудное тело мирового класса обеспечивает возможность выбора с несколькими путями разработки. Панель 1, которая включает в себя территорию совместного предприятия Entrée, была запланирована для поддержки производства с 2027 года в соответствии с существующим планом горных работ. Работы по разработке в зоне совместного предприятия Entrée в настоящее время приостановлены до тех пор, пока необходимая передача лицензий от Entrée к ООО «Оюу-Толгой» не будет обработана правительством Монголии. Ограниченные работы по разработке будут продолжены в Панели 1 за пределами территории совместного предприятия Entrée, при этом ресурсы будут перераспределены для продвижения работ по разработке в Панели 2 Юг, которая находится за пределами территории совместного предприятия Entrée.

Наращивание производства на месторождении Оюу-Толгой идет по графику, в результате чего в период с 2028 по 2036 год будет поставляться в среднем около 500 тыс. тонн меди в год. Возможны варианты, в том числе ввод в эксплуатацию в первую очередь Панели 1 или Панели 2 Юг в зависимости от сроков передачи лицензий на месторождение Entrée.

Испольнительный директор Rio Tinto Copper Кэти Джексон заявила: «Оюу-Толгой продолжает наращивать темпы добычи, как и планировалось, а пещера превосходит ожидания. Наше понимание рудного тела растет по мере продвижения добычи и разработки, что еще больше повышает нашу уверенность и гибкость. Поскольку работы по боковой разработке только начинаются в панели 1, сейчас самое время развернуться и начать разработку в панели 2 Юг, чтобы сохранить наши возможности».

«Передача лицензий на территорию совместного предприятия Entrée позволит максимально увеличить ценность Оюу-Толгой для всех сторон, и мы продолжаем работать с правительством Монголии и Entrée Resources для достижения этого результата».

ООО «Оюу-Толгой» владеет и управляет рудником Оюу Толгой и находится в совместной собственности Rio Tinto (66%) и правительства Монголии (34%).

источник: MiddleAsianNews

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