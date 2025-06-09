Посольство Монголии посетило Spruce Meadows, чтобы представить новую экспозицию

CentralAsia (MNG) -
Жители монгольской провинции Өмнөговь и канадской провинции Альберта разделяют любовь к лошадям и культуре конного спорта
«Делегация также говорила о сходстве между Альбертой и Монголией, указывая на их общую любовь к лошадям, горным пейзажам и растущей индустрии приключенческого туризма», — сообщает Calgary Sun.
В субботу делегация из Монголии посетила Spruce Meadows для открытия нового павильона, демонстрирующего монгольский туризм.
Выставку, на которой представлены традиционные монгольские изделия ручной работы, одежда и седла, открыли представитель посольства Монголии в Канаде, вице-губернатор аймака Өмнөговь и другие делегаты.
Выставка будет открыта до окончания ежегодного конноспортивного турнира «National», организованного Rolex, который пройдет с 11 по 15 июня.
«Мы очень благодарны за эту возможность продемонстрировать монгольские традиции, культуру и продукцию», — сказал Батхуяг Мэргээ, советник по торговым, экономическим и инвестиционным отношениям посольства Монголии в Канаде.
Взаимная любовь к лошадям
Представители делегации также говорили о сходстве между Альбертой и Монголией, указывая на их общую любовь к лошадям, горным ландшафтам и растущей индустрии приключенческого туризма.
Делегация проведет неделю в Альберте, где они изучат возможности в сфере образования, охраны окружающей среды, обучения и туризма. «У Монголии и Канады много общего, например, обширная красивая земля, разнообразный климат, богатые природные ресурсы и, что самое важное, общая приверженность демократическим ценностям», — сказал Батхуяг Мэргээ. «Сегодня мы собираемся подчеркнуть еще одну уникальную связь, которая заключается в нашей глубоко укоренившейся культуре лошадей».
Занабазар Жаргал, вице-губернатор аймака, повторил те же обязательства по укреплению отношений с Альбертой.
«Что особенного в Spruce Meadows, так это то, что он действительно о лошадях», — сказала Линда Саузерн-Хиткотт, президент и генеральный директор Spruce Meadows. «Наша культура Альберты и монгольская культура имеют в основе себя лошадь. У людей Монголии очень сильная культура; у них есть красивые горы, у них есть пустыня, и они действительно склоняются к приключенческому туризму, что очень захватывающе».
источник: MiddleAsianNews