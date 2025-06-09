Инженерные войска Монголии и Японии совместно участвуют в военно-полевых учениях «Зам»

CentralAsia (MNG) -

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-майор Цогтжаргал Чимэдгочоо посетил Японию с официальным визитом.

Генерал-майор Цогтжаргал Чимэдгочоо, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Монголии, посетил Японию с официальным визитом по приглашению генерала Ясунори Мориситы, командующего Сухопутными силами самообороны Японии. В рамках визита 5 июня состоялись переговоры генерал-майора Цогтжаргала Чимэдгочоо и генерала Ясунори Мориситы.

Стороны подтвердили, что сотрудничество между командованиями Сухопутных войск двух стран расширяется и развивается в рамках «Меморандума о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству», подписанного между министерствами обороны Монголии и Японии в 2024 году, и занимает важное место в отношениях между Вооруженными Силами.

За 10 лет, начиная с 2014 года, совместные учения инженерных войск «Зам» («Дорога») командований Сухопутных войск двух стран успешно завершила три основные программы. Это имело большое значение для углубления сотрудничества в оборонной сфере.

Данные учения будут реализованы в качестве новой программы с 2025 года, а в рамках темы «Подготовка к созданию военных баз для миротворческих операций ООН» было подчеркнуто, что на материальной базе Инженерной школы Сухопутных сил самообороны Японии успешно организована «теоретическая подготовка по проектированию и строительству военных баз на местности, базовых зданий, инженерных и инфраструктурных объектов».

Генерал-майор Цогтжаргал Чимэдгочоо также посетил Инженерную школу при Командовании сухопутных сил самообороны Японии и проинспектировал ее деятельность.

Монгольский генерал встретился с личным составом Вооруженных сил Монголии, участвующим в совместных инженерных учениях двух стран «Зам», которые организуются на материально-технической базе училища, и ознакомился с ходом работы школы.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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