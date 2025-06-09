В Лос-Анджелесе продолжаются протесты против иммиграционной политики Трампа: произошли столкновения демонстрантов с Нацгвардией и полицией

CNN

CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе третий день продолжаются протесты против иммиграционных рейдов президента США Дональда Трампа. Чтобы подавить демонстрации, прибыли войска Национальной гвардии Калифорнии, сообщает Reuters.

Протестующие ненадолго перекрыли часть шоссе Санта-Ана, крупной артерии Южной Калифорнии. Другая группа протестующих собралась у федерального здания в центре Лос-Анджелеса.

Демонстранты скандировали «ICE, вон из Лос-Анджелеса» в адрес группы членов Национальной гвардии, имея в виду иммиграционную и таможенную полицию США, которая проводит иммиграционные рейды по всей стране. У некоторых демонстрантов были мексиканские флаги.

Полиция Лос-Анджелеса объявила один из митингов возле здания мэрии «незаконным собранием», заявив, что некоторые протестующие бросали в полицию бетон, бутылки и другие предметы. До этого, в субботу, правоохранительные органы столкнулись с несколькими сотнями протестующих в Парамаунте и сотней в центре Лос-Анджелеса, применив газовые баллончики, пытаясь разогнать толпу. Власти Лос-Анджелеса арестовали около 30 человек в субботу.

Северное командование США заявило, что 300 членов Национальной гвардии Калифорнии были развернуты в трех районах в районе Лос-Анджелеса. Их миссия была ограничена защитой федерального персонала и имущества. В частности, бойцы Нацгвардии совместно с сотрудниками министерства внутренней безопасности оттеснили группу демонстрантов, собравшихся у федерального здания в центре Лос-Анджелеса.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от администрации Трампа отозвать приказ о размещении 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии в округе Лос-Анджелес, назвав его незаконным. Он обвинил Трампа в попытке спровоцировать кризис и нарушении суверенитета штата Калифорния.

«Это действия диктатора, а не президента», - написал он в соцсети X.

В воскресенье Трамп назвал демонстрантов «агрессивными, мятежными толпами» и сообщил, что поручил членам своего кабинета «принять все необходимые меры», чтобы остановить «беспорядки». Он также пригрозил протестующим: «Если мы увидим опасность для нашей страны и наших граждан, то меры по обеспечению закона и порядка будут очень и очень строгими».

Министр обороны Пит Хегсет предупредил, что Пентагон готов мобилизовать действующие войска, «если насилие продолжится», заявив, что морские пехотинцы в соседнем Кэмп-Пендлтоне находятся «в состоянии повышенной готовности».

Трамп пообещал депортировать рекордное количество нелегальных мигрантов из страны и закрыть границу США и Мексики, поставив перед ICE цель арестовывать не менее 3 тыс. мигрантов в день. Однако масштабные меры принудительного характера также затронули людей, законно проживающих в стране, некоторые из которых имеют постоянное место жительства, что привело к возникновению юридических проблем.

В пятницу в Лос-Анджелесе были арестованы по меньшей мере 44 человека по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства.

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