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И.о министра иностранных дел Монголии приняла посла Омана в Монголии

CentralAsia (MNG) -  6 июня 2025 года исполняющий обязанности министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Султаната Оман в Монголии Насера ​​Аль-Бусаиди. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Батцэцэг выразила благодарность послу Насеру Аль-Бусаиди за первое участие Омана в Международной конференции по безопасности Северо-Восточной Азии «Улан-Баторский диалог» и выразила удовлетворение тем, что ее официальный визит в Султанат Оман имел большое значение и принес конкретные результаты.

Посол Насер Аль-Бусаиди передал приветствия от министра иностранных дел Султаната Оман Бадра бин Хамада Аль-Бусаиди и выразил удовлетворение тем, что двусторонние отношения и сотрудничество между двумя странами активно развиваются в течение последних двух лет. Посол подтвердил готовность активно работать над расширением экономического и инвестиционного сотрудничества, реализацией совместных проектов и программ.

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