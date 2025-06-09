экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Личные данные казахстанцев продавали коллекторам. МВД и КНБ задержали 140 человек

CentralAsia (KZ) -  Департамент по противодействию киберпреступности МВД совместно с КНБ ликвидировал преступную группу, осуществлявшую нелегальную продажу персональных сведений казахстанцев в интернет-пространстве, передает Polisia.kz.

По информации полиции, сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям. Задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала.

В настоящее время пять фигурантов арестованы. В ходе обыска в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники, сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 205 части 3 (неправомерный доступ к информации), 147 части 5 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных), а также 211 части 3 УК (неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа).

Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com