Личные данные казахстанцев продавали коллекторам. МВД и КНБ задержали 140 человек

- Казахстан, происшествия
- 10:04, 09 июня 2025
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CentralAsia (KZ) - Департамент по противодействию киберпреступности МВД совместно с КНБ ликвидировал преступную группу, осуществлявшую нелегальную продажу персональных сведений казахстанцев в интернет-пространстве, передает Polisia.kz.
По информации полиции, сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям. Задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала.
В настоящее время пять фигурантов арестованы. В ходе обыска в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники, сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 205 части 3 (неправомерный доступ к информации), 147 части 5 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных), а также 211 части 3 УК (неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа).
Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается.