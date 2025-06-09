экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава «Казпочта» Асел Жанасова стала советником Токаева

CentralAsia (KZ) -  Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Жанасова Асел Жубанышевна назначена его советником, сообщает Акорда.

Асел Жанасова родилась в 1987 году, окончила Кембриджский университет по международной стипендии президента РК «Болашақ», МГУ имени М.Ломоносова по программе Executive Management.

С июля 2020 года по сентябрь 2022 года — вице-министр торговли и интеграции Казахстана.

3 октября 2022 года — председатель правления АО «Казпочта».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com