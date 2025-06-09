Глава «Казпочта» Асел Жанасова стала советником Токаева

CentralAsia (KZ) - Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Жанасова Асел Жубанышевна назначена его советником, сообщает Акорда.

Асел Жанасова родилась в 1987 году, окончила Кембриджский университет по международной стипендии президента РК «Болашақ», МГУ имени М.Ломоносова по программе Executive Management.

С июля 2020 года по сентябрь 2022 года — вице-министр торговли и интеграции Казахстана.

3 октября 2022 года — председатель правления АО «Казпочта».

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