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Президент Казахстана назначил нового министра обороны

CentralAsia (KZ) -  Даурен Косанов назначен министром обороны Казахстана, соответствующий указ 8 июня 2025 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев

Даурен Косанов родился в 1969 году. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина – в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – в 2013 году.

С 29 декабря 2022 года был Главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооружённых Сил Республики Казахстан.

28 сентября 2024 года распоряжением главы государства был назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооружённых Сил РК.

Ранее Токаев освободил от должности Руслана Жаксылыкова, который возглавлял Министерство обороны Казахстана с 19 января 2022 года.

 

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