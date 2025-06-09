В Минобороны РФ заявили, что российские военные вошли в Днепропетровскую область. В Генштабе ВСУ это отрицают

CentralAsia (CA) - Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу самопровозглашенной ДНР и «продолжают развивать наступление» на территории Днепропетровской области, заявило Минобороны России в военной сводке 8 июня.

В Генштабе ВСУ ответили, что эта информация «не соответствует действительности». «Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст — российская дезинформация», — сказал представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, которого цитирует «РБК-Украина».

Силы обороны Юга Украины, в свою очередь, сообщили, что обстановка в районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады остается напряженной, а российские войска «не оставляют намерений» зайти в Днепропетровскую область, но ВСУ удерживают этот участок фронта.

При этом 7 июня телеграм-каналы российских «военкоров» (в частности, один из крупнейших, «Рыбарь») сообщали, что на времьевском направлении российские войска продолжают наступать сразу на нескольких участках, подбираясь к границам Днепропетровской области.