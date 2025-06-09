Глава военной разведки Украины назвал сроки планируемого обмена телами погибших между Киевом и Москвой

Кирилл Буданов

CentralAsia (CA) - Обмен телами погибших между Украиной и РФ планируется начать на следующей неделе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 8 июня в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время Украина «испытывает информационное давление и попытки влияния на условия обмена. Решение о том, кого, когда и как обменивать, не может приниматься в одностороннем порядке».

Он отметил, что в Координационном штабе продолжается работа над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях в Турции.

«Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага», - добавил он.

О том, что Россия передаст Украине 6 тыс. тел погибших солдат ВСУ, сообщил помощник президента России Владимир Мединский по итогам второго раунда прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что Киев сделает то же самое.