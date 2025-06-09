В Казахстане вынесли приговор по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата

CentralAsia (KZ) - В Талдыкоргане (городе на юго-востоке Казахстана) огласили приговор по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата (Полата), которое получило широкий резонанс в республике, передает InformБЮРО.kz.

Главный обвиняемый в деле Абзал Шынасыл, который нанес смертельное ранение Шерзату, приговорен к 23 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в совершении хулиганства с особой жестокостью, убийстве несовершеннолетнего по хулиганским мотивам, а также в покушении на убийство двух человек.

Его пособник Равиль Сакиев также признан виновным в хулиганстве и покушении на убийство двух человек, совершенных группой лиц. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Азамат Токтаубаев — еще один участник хулиганских действий, который к тому же похитил телефон у потерпевшего — получил 15 лет лишения свободы. Шыңғыс Белгожаев, Дархан Әскентай, Нұрбол Тоқтаубаев и Дидар Қалиахмет приговорены к 7 годам лишения свободы каждый. Они признаны виновными в участии в групповом хулиганстве с применением ножей и других предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья. Нұрқияс Ильясов признан виновным в участии в хулиганстве. С учетом ранее имеющейся судимости приговорен к 9 годам лишения свободы.

Единственному несовершеннолетнему подсудимому Думану Искаку назначили год и шесть месяцев заключения по обвинению в «недонесении о преступлении».

В счет возмещения причиненного морального вреда с Шынасыла должно быть взыскано 60 млн. тенге ($117 тыс.), с Сакиева — 30 млн. тенге ($59 тыс.), а также в солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева — 30 млн. тенге ($59 тыс.).

Кроме того, судом вынесено частное постановление, которым обращено внимание прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей по делу: Д.Жақсыгелді, Э.Нурбековой, А.Казакенова, Ю.Рузбакиева (потерпевшие ранее утверждали, что две девушки, получившие статус свидетелей, не только присутствовали на месте преступления, но и участвовали в нападении).

Шерзат Болат был убит в ночь на 4 октября прошлого года возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых тот скончался.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата, в котором на момент пожара никого не было. Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, МВД ввел в город солдат Нацгвардии.

Всего по делу об убийстве подростка были задержаны 11 подозреваемых. Местные жители говорили, что к преступлению могут быть причастны члены ОПГ «Хуторские», существование которой в МВД отрицали.

Спустя два месяца после убийства на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата. По данным следствия, он покончил с собой. На его похоронах был задержан и впоследствии осужден на 15 суток отец погибшего подростка Каржаубай Нурымов. В полиции тогда заявили, что он вел себя агрессивно и угрожал окружающим. По информации местных СМИ, во время похорон мужчина взобрался на грузовик и потребовал встречи с журналистами.

Резонансное дело стало причиной отставки ряда сотрудников акимата (городской администрации) и руководителей правоохранительных органов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения