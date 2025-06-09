Дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В течение этой рабочей недели по территории Узбекистана продолжит циркулировать относительно влажная воздушная масса с температурой воздуха в пределах климатической нормы.

Сегодня, 9 июня, по республике местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду.

По северо-западу Узбекистана 10-11 июня, по центральным областям и Ферганской долине 10-13 июня местами возможны кратковременный дождь и гроза. По пустынной зоне и югу республики – без осадков.

В предгорьях и горах временами дождь, гроза. Возможны селе-паводковые явления.

Температура воздуха будет в пределах 30-35 градусов, по югу до 37 градусов. Усиление ветра по республике возможно 9 июня и 12-13 июня до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте 9 июня во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер 3-8 метров в секунду, возможно усиление до 12-15 метров в секунду, местами с пыльным поземком.

Завтра, 10 июня, без осадков, кратковременный дождь возможен 11 июня ночью и утром, а также 12-13 июня. Температура на протяжении недели будет 21-23 градуса ночью, 33-35 градусов днем.