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Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию развития российского Военно-морского флота (ВМФ) до 2050 года. Об этом сообщил в интервью газете «Аргументы и факты» Николай Патрушев, занимающий пост помощника президента и возглавляющий Морскую коллегию.

По словам Патрушева, решение о разработке стратегии развития ВМФ до 2050 года было принято в июле 2024 года. «По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», — рассказал Патрушев.

По словам помощника президента, стратегия содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Кроме того, заявил Патрушев, в документе «дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции (СВО)».

«Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются», — добавил он.

В 2024 году Россия была вынуждена вывести большую часть Черноморского флота из аннексированного Крыма после успешных операций украинских военных, в ходе которых были уничтожены и повреждены несколько кораблей

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