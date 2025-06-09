Дождливая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - С 10 по 12 июня под влиянием южного циклона в Казахстане ожидаются дожди и повышение температуры воздуха, сообщает «Казгидромет».

10 июля на юге, 11 июля на северо-западе, 12 июля на севере страны прогнозируются сильные дожди, грозовые явления и порывистый ветер, в отдельных районах – град. Лишь на востоке Казахстана под влиянием антициклона ожидается погода преимущественно без осадков.

Днем на севере, востоке и в центре Казахстана будет до +25+32 градусов, на западе, юге и юго-востоке +32+37 градусов.

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