Протесты в Лос-Анджелесе: За выходные задержали 56 человек

CNN

CentralAsia (CA) - Власти Лос-Анджелеса сообщили о задержании как минимум 56 протестующих за минувшие выходные. Один из задержанных бросил коктейль Молотова в полицейского, другой обвиняется в наезде на сотрудника правопорядка мотоциклом, сообщает телеканал NBC.

Начальник полиции Джим Макдонелл заявил журналистам, что за субботу, 7 июня, его сотрудники провели 29 задержаний. Капитан полицейского департамента Рауль Джовель позднее сообщил, что в воскресенье, 8 июня, полицейские задержали в Лос-Анджелесе еще десять человек. Он же заявил о 17 задержанных дорожным патрулем на шоссе, которое идет из Калифорнии вдоль Западного побережья до штата Вашингтон.

Протесты в Калифорнии начались 6 июня из-за несогласия местных жителей с действиями Иммиграционной и таможенной службы США, занятой по распоряжению Белого дома поимкой и высылкой нелегалов из страны. Для подавления протестов в город ввели 300 солдат Национальной гвардии. На военной базе Твентинайн-Палмс в 240 км от города 500 морпехов готовы к передислокации.

⇳