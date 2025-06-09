В Туркменистане втрое снизили интенсивность горения кратера «Врата ада»

CentralAsia (TM) - Интенсивность горения газового кратера Дарваза (неофициальное название — «Врата ада») в пустыне Каракумы снижена туркменскими специалистами в три раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на завлабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа концерна «Туркменгаз» Ирину Лурьеву.

Соответствующее заявление эксперта было сделано в ходе выступления на международной научно-практической конференции «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов».

«Интенсивность неорганизованного горения кратера снизилась более чем в три раза по сравнению с августом 2023 года, что подтверждает эффективность принимаемых мер. Этого удалось добиться благодаря интенсификации добычи газа. Управление фильтрационным потоком получилось взять под контроль, теперь постепенно снижается подпитка газом горящего кратера», — сказала Лурьева.

Тушение кратера происходит по поручению экс-президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. Он требовал решить данный вопрос еще в 2010 году, так как считал, что достопримечательность может помешать разработке близлежащих газовых месторождений. Но окончательное решение о ликвидации было принято в 2022 году. Проект по тушению разработали к лету 2023 года.

Кратер появился в 1971 году на месте скопления природного газа, которое обнаружили советские геологи. Пробурив скважину, они вызвали обвал — верхние слои почвы обвалились в подземную пещеру, открыв большую дыру, наполненную газом. Геологи решили поджечь газ, полагая, что со временем огонь погаснет. Но кратер горит до сих пор. Его диаметр составляет 60 метров, глубина — около 20 метров. Столбы пламени могут достигать 15 метров в высоту.

В 2004 году поселок Дарваза перенесли из-за вредного воздействия продуктов сгорания газа на окружающую среду. В 2018 году кратер получил официальное название «Сияние Каракумов», но объект более известен как »Врата ада».