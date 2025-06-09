В США вступил в силу запрет на въезд гражданам из 12 стран

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CentralAsia (CA) - В США с понедельника, 9 июня, вступил в силу полный запрет на въезд в страну гражданам 12 стран и частичный запрет для граждан еще семи государств, передает Deutsche Welle.

Полный запрет введен в отношении граждан 12 стран: Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Частичный запрет введен для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы. Им не будут выдавать гостевые и студенческие визы. При этом сохраняются, например, визы с целью работы или для воссоединения с родственниками-американцами.

В ограничениях предусмотрены исключения для лиц с постоянным видом на жительство в США («грин-карта»), лиц с двойным гражданством с паспортом из незатронутой запретом страны или «определенных членов семей граждан США», отмечает AFP.

На сайте Белого дома перечислены причины, по которым администрация ввела запрет. Среди них: «неадекватные процедуры проверок» в некоторых странах, высокий процент просрочки виз среди граждан, нехватка сотрудничества в обмене информацией, «значительное присутствие террористов или спонсируемый государством терроризм», а также отказ некоторых стран из списка принимать обратно своих депортируемых из США граждан.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп вводил такой же запрет для граждан Кубы, Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена. Эту меру отменил Джо Байден. На сей раз Северная Корея и Сирия не попали ни под полный, ни под частичный запрет.

По словам Трампа, такая мера во время его первого срока стала «чрезвычайно успешной» и предотвратила теракты в США. «Мы восстановим запрет на въезд и не позволим радикальным исламским террористам въезжать в нашу страну», - заявил Трамп.