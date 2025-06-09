В США арестовали уроженца Таджикистана по подозрению в связях с «Аль-Каидой»

CentralAsia (TJ) - Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) задержала 39-летнего уроженца Таджикистана с российским гражданством, разыскиваемого за рубежом и подозреваемого в связях с террористической организацией «Аль-Каида». Об этом сообщает Иммиграционная служба США.

Мужчина был арестован рано утром 23 мая в Филадельфии сотрудниками ICE совместно с ФБР.

По данным источника, власти Таджикистана объявили его в международный розыск по обвинению в создании преступного сообщества. Однако его личность не раскрывается, а на фотографиях лицо заблюрено, чтобы не было возможности его узнать.

По информации ICE, подозреваемый впервые прибыл в США 21 марта 2023 года через пункт пропуска Сан-Исидро в Калифорнии без иммиграционной визы и был признан неприемлемым для въезда, но временно допущен на территорию страны с повесткой в иммиграционный суд.

Временно исполняющий обязанности директора регионального офиса ICE в Филадельфии Брайан МакШейн заявил, что «арест лиц, связанных с террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», подтверждает нашу непреклонную приверженность обеспечению безопасности внутри страны».

Ранее в Бруклине был арестован 33-летний гражданин РТ Мансури Манучехр – его обвинили в поддержке «ИГИЛ-Хорасан», хранении оружия и иммиграционном мошенничестве.

Манучехр въехал в США в 2016 году по туристической визе и остался после истечения ее срока. Он пытался легализоваться через фиктивный брак, работал водителем грузовика и активно путешествовал по стране.

Следствие установило, что он перевел около $70 тыс. связанным с ИГИЛ лицам в Турции и Сирии, в том числе таджикистанцу, арестованному за теракт в церкви в Стамбуле в 2024 году. У него нашли экстремистские материалы, в том числе проповеди лидеров ИГИЛ и видео с тренировками с оружием.

Мужчине грозит до 45 лет лишения свободы. Дело рассматривает суд Восточного округа Нью-Йорка.

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