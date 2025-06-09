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Население Узбекистана превысило 37,8 миллиона человек, а плотность выросла почти вдвое за 30 лет

CentralAsia (UZ) -  По данным Госкомстата, на 8 июня 2025 года численность постоянного населения Узбекистана достигла 37 803 188 человек, уверенно преодолев отметку в 37,8 млн.

Из них:

  • Мужчины — 19 037 685
  • Женщины — 18 765 503.

Среднемесячный прирост населения составляет порядка 51,5 тысч человек, а в день — около 1,7 тысяч.

В период с января по апрель текущего года в стране зарегистрировано 266 478 новорождённых, что на 8 тысяч меньше, чем за тот же период 2024 года. Несмотря на снижение рождаемости, демографический рост продолжается стабильными темпами.

При этом за последние 30 лет средняя плотность населения увеличилась почти вдвое — с 46 до 83 человек на квадратный километр. Это рекордный показатель за всю историю независимости страны.

Динамика роста плотности населения по годам:

  • 1991 год: 46,1 чел/км²
  • 1995 год: 50,2 чел/км²
  • 2000 год: 54,6 чел/км²
  • 2005 год: 58,0 чел/км²
  • 2010 год: 62,4 чел/км²
  • 2015 год: 69,1 чел/км²
  • 2020 год: 75,5 чел/км²
  • 2025 год: 83,6 чел/км²

Рост плотности означает, что население страны не только увеличивается, но и распределяется всё менее равномерно. Это создаёт как новые возможности (развитие инфраструктуры, внутренний рынок), так и вызовы (давление на ресурсы, жильё, экологию).

Эксперты отмечают, что увеличение плотности особенно заметно в городах и густонаселённых регионах, что требует грамотной градостроительной политики, продуманного управления ресурсами и устойчивого развития.

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