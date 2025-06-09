В Таджикистане ожидаются локальные сели

// Turmush

CentralAsia (TJ) - Синоптики Таджикистана предупреждают о возможном возникновении локальных селей в горных и предгорных районах страны в период с 10 по 12 июня, сообщили «Азия-Плюс» в агентстве по гидрометеорологии РТ.

«Причиной возможных селей станут осадки, которые ожидаются в горных и предгорных зонах Согдийской области, Республиканских подчинённых территорий, а также на западе Горно-Бадахшанской автономной области», - отметили в ведомстве.

Прогноз по регионам

Хатлонская область:

С 11 по 12 июня местами возможны кратковременные дожди с грозами. 13–14 июня — преимущественно без осадков. Температура воздуха в долинах: ночью +21…+26°C, днём +34…+39°C; в предгорьях: ночью +15…+20°C, днём +27…+32°C. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с, возможны пыльные бури.

Согдийская область:

Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в долинах: ночью +18…+23°C, днём +29…+34°C; в горных районах: ночью +7…+12°C, днём +19…+24°C. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Районы республиканского подчинения:

11 и 13 июня — местами кратковременные дожди, 12 и 14 июня — преимущественно без осадков. В горных районах возможны дожди с грозами. Температура воздуха в долинах: ночью +19…+24°C, днём +30…+35°C; в горных районах: ночью +10…+15°C, днём +23…+28°C. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, возможны пыльные бури.

Горно-Бадахшанская автономная область:

Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха на западе области: ночью +13…+18°C, днём +24…+29°C, местами до +32…+34°C; на востоке области: ночью +1…+6°C, днём +13…+18°C. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с, возможны пыльные бури.

Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность, особенно в горных и предгорных районах, следить за метеорологическими сводками и при необходимости избегать поездок в потенциально опасные зоны.

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