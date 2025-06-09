Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по военному аэродрому в Ровенской области в ответ на украинскую операцию «Паутина»

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CentralAsia (CA) - Российские военные в ночь на 9 июня нанесли массированный удар по аэродрому базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе города Дубно Ровенской области Украины, заявляет Минобороны РФ.

«Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам», — говорится в пресс-релизе российского военного ведомства.

Также, утверждает Минобороны РФ, под удары высокоточным оружием и беспилотниками попали украинские военные предприятия, цеха сборки ударных дронов и склады боеприпасов и вооружения ВСУ.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в министерстве.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 июня войска РФ нанесли массированный удар по Украине, применив 499 беспилотников (в том числе имитаторов) и ракет. Украинские военные заявили, что обезвредили 479 воздушных целей: 292 из них были сбиты огневыми средствами, 187 локационно потеряны. В десяти локациях «зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника», еще в 17 — падение обломков, сообщили в ВСУ. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что основной удар российских войск был направлен на один из оперативных аэродромов. Власти Ровенской области подтверждали атаку ракет и дронов РФ на регион.

Служба безопасности Украины 1 июня провела операцию «Паутина», нацеленную против четырех военных аэродромов в регионах России. СБУ, а также Генштаб ВСУ утверждают, что уничтожен 41 российский самолет.