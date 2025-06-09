Россия и Украина провели первый этап обмена военнопленными, которым меньше 25 лет

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CentralAsia (CA) - Россия и Украина провели обмен военнопленными в возрасте до 25 лет, заявляет Минобороны РФ.

Первая группа этих российских военнослужащих вернулась из Украины 9 июня и сейчас находится на территории Беларуси. «Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении военного министерства.

Сколько именно военнопленных освобождены с обеих сторон, не уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало обмена военнопленными, который, по его словам, продлится в несколько этапов в ближайшие дни.

«Среди категорий возвращаемых сейчас — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день», — написал он в своем телеграм-канале.

Россия и Украина провели второй раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. По итогам Москва пообещала передать Киеву шесть тысяч тел погибших на войне украинских военных. Стороны также договорились провести новый обмен военнопленными — тяжелоранеными военными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет.