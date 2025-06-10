Монгольские и индийские контингенты обмениваются передовым опытом в проведении контртеррористических операций в ходе совместных учений

CentralAsia (MNG) -

Двухнедельные учения проводятся ежегодно попеременно в Монголии и Индии.

Военные контингенты Монголии и Индии, участвующие в двусторонних учениях в Улан-Баторе, активно обмениваются передовым опытом в области контртеррористических операций и точного снайперского огня, тем самым улучшая оперативную совместимость, заявили официальные лица в воскресенье (8 июня 2025 г.).

По их словам, с помощью совместных учений силы обеих стран работают над укреплением своей способности эффективно реагировать на современные вызовы безопасности.

17-е издание совместных военных учений «Нүүдэлчин Заан» («Nomadic Elephant») проходит с 31 мая по 13 июня в учебном центре сил специального назначения в этой стране. Целью учений является повышение оперативной совместимости между двумя силами.

«Учения, направленные на проведение нетрадиционных операций в полугородской и горной местности в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций, направлены на повышение оперативных возможностей обеих сил», — заявил высокопоставленный представитель индийской армии.

По его словам, участвующие контингенты активно обмениваются «передовым опытом в области контртеррористических операций и ведения снайперской стрельбы», тем самым улучшая оперативную совместимость.

Двухнедельные учения являются ежегодным мероприятием, проводимым попеременно в Индии и Монголии. Их последний выпуск состоялся в Умрое, Мегхалая, в июле 2024 года. Учения отражают растущее оборонное сотрудничество между Монголией и Индией.

«Проводятся масштабные учения для укрепления взаимной координации и готовности. Войска обеих стран совершенствуют свою оперативную тактику и развивают способность действовать в сложных условиях и на сложной местности», — сообщил представитель.

«Главной особенностью учений является имитация миротворческих операций ООН, призванная «отражать реальные сценарии», в которых многонациональные силы должны эффективно взаимодействовать в разнообразных и сложных условиях», — сказал он.

По мере развития учений обе стороны участвуют в различных тактических учениях, обмениваются боевым опытом и ценными знаниями и опытом.

Эти взаимодействия играют важную роль в налаживании взаимодействия и обеспечении того, чтобы индийские и монгольские силы могли бесперебойно действовать в будущих миротворческих или гуманитарных миссиях, заявили они.

В дополнение к тактической подготовке, учения «Нүүдэлчин Заан» («Nomadic Elephant») уделяют особое внимание укреплению культурного взаимопонимания и товарищества между участвующими войсками, сказал чиновник.

Солдаты обеих стран имели возможность продемонстрировать элементы своего культурного наследия, укрепив узы дружбы и взаимного уважения. Этот культурный обмен играет жизненно важную роль в развитии прочных связей между двумя силами, сказал он.

«Солдаты обеих стран получили возможность продемонстрировать элементы своего культурного наследия, укрепив узы дружбы и взаимного уважения. Этот культурный обмен играет жизненно важную роль в развитии прочных связей между двумя силами».

«Учения также делают акцент на ключевых уроках, которые, вероятно, будут извлечены для улучшения будущих совместных операций. Это сотрудничество не только повышает обороноспособность Индии и Монголии, но и подтверждает их общую приверженность делу содействия миру, безопасности и стабильности в регионе», — сказал он.

Индийский контингент, состоящий из 45 человек, будет представлен в основном войсками из батальона скаутов Аруначала, сообщило министерство обороны Индии в заявлении перед учениями.

Контингент Вооруженных сил Монголии, также имеющий схожую численность, будет представлен 150 подразделениями спецназа, говорится в сообщении.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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