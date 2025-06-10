Третья государственная центральная больница вводит операцию по удалению глубоко расположенных опухолей мозга

CentralAsia (MNG) -

В Третьей государственной центральной больнице внедрена технология хирургического лечения глубоко расположенных опухолей головного мозга, а необходимое для проведения операции оборудование передано больнице 5 июня 2025 года.

В рамках политики «Сокращение неизлечимых заболеваний в Монголии» медицинские специалисты больницы прошли обучение в Университетской больнице Коч и Американской больнице Турецкой Республики по внедрению «Хирургического лечения глубоко расположенных сложных опухолей головного и спинного мозга и опухолеподобных заболеваний».

Команда больницы успешно провела операции 18 пациентам с опухолями глубоких структур мозга, включая таламус, базальные ганглии и гипофиз, в Монголии, используя современные хирургические методы и навыки, приобретенные в развитых странах.

Доступ к глубоким структурам мозга — сложная и высокорискованная операция, но успешное внедрение технологических достижений в медицинскую практику вывело качество диагностики и хирургии на новый уровень. Директора Третьей государственной центральной больницы подчеркнули, что персонал больницы работает над дальнейшим развитием этого типа хирургии и внедрением более безопасных и эффективных методов лечения тяжелых опухолей мозга.

Хирургия опухоли мозга — сложная и деликатная процедура, которую выполняют высококвалифицированные нейрохирурги для лечения различных типов опухолей мозга. Независимо от того, диагностирована ли у вас или у вашего близкого опухоль мозга, понимание вариантов хирургического вмешательства и того, чего ожидать, может помочь уменьшить опасения и дать вам возможность принимать обоснованные решения относительно вашего лечения.

Это всеобъемлющее руководство охватит наиболее распространенные процедуры хирургии опухолей мозга, потенциальные риски и осложнения, а также то, чего следует ожидать в процессе восстановления. К концу вы получите более четкое представление об этом критическом лечении и о том, почему оно остается одним из основных вариантов лечения опухолей мозга.

Операции на головном мозге — это вид нейрохирургического лечения патологий мозговых структур. Оперативные вмешательства охватывают классические и современные методы, с использованием эндоскопического оснащения, микрохирургических инструментов, нейронавигации и интраоперационного мониторинга (контроля повреждения нервной ткани).

Минимум осложнений при высокой эффективности помощи. В операционных современное оснащение: системы 3D-нейронавигации, видеоангиографии и нейромониторинга.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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