Нарантуяа произвела фурор в спортивном мире, выбив из финала китайскую суперзвезду

Нарантуяа Баярсайхан

CentralAsia (MNG) - Чемпионка Азии Нарантуяа Баярсайхан победила чемпионку мира и китайскую суперзвезду Чжао Жуйлянь (赵汝亮 - Zhao Ruliang) со счетом 11:7 на престижном турнире Kangxi Shengshi-Liber Win Billiard Cloth Cup в Китае. Тот факт, что лучшая спортсменка мира этого турнира потерпела поражение в финальном туре, стал сенсацией в мире бильярдного спорта.

Эта победа является важным событием не только в истории монгольского бильярда, но и для азиатских женщин-игроков в хайбол.

Чжао Жуйлянь (赵汝亮 - Zhao Ruliang)

Чжао Жуйлянь (赵汝亮 - Zhao Ruliang) — спортсменка мирового класса, победительница международных соревнований и по праву считающаяся одной из лучших спортсменок мира.

World Chinese Eight-ball Championship (теперь известный как WPA World Heyball Championship) — турнир по пулу в дисциплине китайский восьмёрка. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года, впервые пройдя в Юйшане, Цзянси, Китай. Турнир является одним из самых высокооплачиваемых турниров по пулу в мире.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения