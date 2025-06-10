Баяндуурэн стал чемпионом Кубка мира по боевому самбо в Армении

CentralAsia (MNG) -

Баяндуурэн стал чемпионом Кубка мира по боевому самбо в Армении

7-8 июня в Ереване, столице Армении, прошел Кубок мира по самбо.

В соревнованиях приняли участие 252 спортсмена из 18 стран. Чемпион мира по боевому самбо из нашей страны Баяндуурэн Гантөмөр одержал победу в весовой категории 58 кг по боевому самбо и стал чемпионом Кубка мира.

Общий призовой фонд Кубка мира составил $196 000. Чемпионы мира по футболу в каждой весовой категории получили $3 000, серебряный призер — $2 000, а бронзовый призер — $1 000.

Боевое самбо:

58 кг:

1. Баяндуурэн Гантөмөр (Монголия) золото.

2. Алухан Айдогдуев (Туркменистан) серебро.

3. Мирас Алиев (Казахстан) бронза.

3. Алдешов Асет (Казахстан) бронза.

источник: MiddleAsianNews

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