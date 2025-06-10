МНП выдвинула Занданшатара Гомбожава на пост премьер-министра Монголии

CentralAsia (MNG) -

9 июня 2025 года состоялась 7-я сессия Малого хурала Монгольской народной партии (МНП), на которой партия приняла решение выдвинуть Занданшатара Гомбожава на пост премьер-министра Монголии.

Объявляя о решении, генеральный секретарь МНП Содбаатар Янгуг отметил: «Сегодня утром Совет Малого хурала собрался и единогласно согласился выдвинуть Занданшатара Гомбожава на пост премьер-министра, а затем представил его кандидатуру на партийную конференцию. Хотя три других человека первоначально выдвинули свои имена во время сессии, двое позже сняли свои кандидатуры. В результате голосование было проведено между Занданшатаром Гомбоджавом и Тэмуулэном Ганзоригом, и 67,4 процента членов проголосовали за выдвижение Занданшатара».

«В рамках закона кандидатура Занданшатара теперь будет представлена ​​в Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии. Учитывая, что МНП имеет парламентское большинство в 68 мест, партия уверена, что Занданшатар будет назначен следующим премьер-министром. Малый хурал является высшим представительным органом партии, и мы уверены, что фракция МНП в парламенте полностью поддержит ее решение», — добавил генсек.

Занданшатар родился 8 марта 1970 сомоне Баацагаан, аймака Баянхонгор, МНР. С 1977 по 1987 год окончил 8-летнюю среднюю школу в сомоне Өлзийт аймака Баянхонгор и 10-летнюю среднюю школу № 77 в городе Улан-Баторе. С 1987 по 1992 год учился в Иркутском государственном институте народного хозяйства по специальности в области экономики и финансов. Прошел обучение в области банковского дела, финансов и делового администрирования в США, Индии, Республике Корея, Швеции и Нидерландах. Имеет степень магистра наук в области экономики.

Спикер Великого государственного хурала Монголии с 2019 г.

Глава Администрации Президента Монголии с июля 2024 г.

источник: MiddleAsianNews

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