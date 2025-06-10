Поезд Пекин—Улан-Батор возобновляет движение после пятилетнего перерыва

CentralAsia (MNG) - После пятилетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, 4 июня в свой первый рейс отправился 23-й поезд Пекин—Улан-Батор. Эта историческая поездка является знаменательным моментом как для Монголии, так и для Китая, подтверждая давнюю связь между двумя странами посредством этого железнодорожного сообщения.

Поезд Пекин—Улан-Батор впервые начал работу в 1975 году, и в течение последующего десятилетия он был соединен с маршрутом Пекин—Москва. Однако в мае 1985 года эта услуга стала отдельным, независимым поездом, служащим символом крепкой дружбы и сотрудничества между Монголией и Китаем.

В дальнейшем 23-й поезд будет отправляться из Пекина каждый вторник, прибывая в Улан-Батор в среду в 14:35 по местному времени. В свою очередь, 24-й поезд будет отправляться из Улан-Батора каждый четверг в 07:18 и прибывать в Пекин в пятницу в 14:35.

Возобновление железнодорожного сообщения подчеркивает жизненно важную роль железнодорожного транспорта в укреплении региональных связей и содействии экономическому обмену между двумя странами. Поезд Пекин—Улан-Батор уже давно является символом сотрудничества, и его возвращение является долгожданным событием, отражающим новую главу партнерства в эпоху после пандемии.

Министерство дорог и транспорта подтвердило, что возобновление движения будет регулярным, и оба поезда будут работать по еженедельному графику, как и было объявлено ранее.

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