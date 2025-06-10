Спикер Госдумы РФ Володин сообщил, что детей мигрантов почти перестали принимать в школы

CentralAsia (CA) - В течение двух месяцев действия новых норм, подразумевающих запрет на поступление детей мигрантов в российские школы без тестирования на знание русского языка, в учебные заведения приняли лишь 4% от подавших заявки. Об этом в телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет Moscow Times.

По его данным, по состоянию на 22 мая к проверке знаний допустили лишь 498 заявителей — это 17% от подавших заявки (всего было 2868 просителей). В мае Рособрнадзор сообщал, что в школы было подано 1,7 тысячи заявок на тестирование по русскому, однако 81% кандидатов отказали в связи с допущенными при формировании пакета документов ошибками. Также в ведомстве отметили что в анкетах содержалась недостоверная информация.

Володин также сообщил о запланированном на эту неделю рассмотрении очередного законопроекта, «направленного на совершенствование миграционной политики». Речь идет о постановке на учет и контроле за детьми приезжих, которых не приняли в школы.

Согласно документу, региональные и муниципальные органы управления образования планируется обязать передавать в местные органы МВД персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, сведения о зачислении и отчислении из учреждения образования, а также информацию об обращении в школы иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.

МВД со своей стороны будет передавать подразделениям управления образования данные о регистрации или постановке на миграционный учет детей приезжих. «Все это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребёнка и его родителей в России, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений», — написал Володин.

Закон, обязывающий школы поводить тестирования детей мигрантов на знание русского языка при их приеме, начал действовать 1 апреля. Одним из авторов является спикер Госдумы Вячеслав Володин. Первоклассник должен получить для успешного прохождения 9 баллов из 10 возможных. Поступающие во 2–5-й классы должны набрать 18 из 20 баллов, в 6–9-й классы — 20 из 22, 10–11-й классы — 22 из 24. «Почти нереальная история (сдать успешно)», - так педагоги охарактеризовали сложность тестов. Это может указывать на желание властей максимально сократить число мигрантов школах.



По состоянию на 2021 год численность детей иностранцев в российских школах оценивалась в 140 тысяч человек.