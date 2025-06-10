Аэропорт «Чингисхан» будет расширен за счет льготного японского кредита

CentralAsia (MNG) - Исполняющий обязанности министра дорог и транспорта Дэлгэрсайхан Борхуу провел встречу с послом Японии в Монголии Масару Игавахара, главой офиса JICA в Монголии Кенсукэ Мияги и представителем Oriental Consultants Global К.Такахаши, чтобы обсудить расширение международного аэропорта Чингисхан за счет льготного кредита Японии.

Исполняющий обязанности министра Дэлгэрсайхан выразил благодарность за продолжающееся сотрудничество и подчеркнул настоятельную необходимость увеличения пропускной способности аэропорта. Он отметил, что пассажиропоток в аэропорту быстро растет, и в настоящее время аэропорт работает с высокой пропускной способностью, что требует принятия срочных мер по расширению инфраструктуры и повышению эффективности.

К. Мияги из JICA и К. Такахаши из Oriental Consultants Global представили предварительный проект и план частичного расширения восточного и западного крыльев аэропорта, обрисовав потенциальные варианты, такие как строительство нового пассажирского терминала, расширение существующего терминала и удлинение взлетно-посадочной полосы.

Исполняющий обязанности министра подчеркнул важность согласования технико-экономического обоснования с долгосрочными целями развития Монголии, включая рост городов, прогнозы населения, таможенные операции и загруженность Улан-Батора. Он попросил, чтобы планирование было перспективным, охватывающим период до 2050 года, и отражало ожидаемый рост туризма и международных пассажиропотоков.

Обе стороны согласились объединить свои предложения, начать строительство заранее и стремиться к досрочному завершению. Технико-экономическое обоснование будет включать вклад монгольских экспертов по транспорту и авиации, решать проблемы инфраструктуры и будет представлено на обсуждение на уровне кабинета министров. Стороны также обязались поддерживать тесную координацию на протяжении всего процесса.

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