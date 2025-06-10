Ввод 700 морпехов и 2 тыс. нацгвардейцев в Лос-Анджелес: Калифорния подала в суд на Трампа

CentralAsia (CA) - Американские власти направляют около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес в дополнение к силам Национальной гвардии на фоне столкновений после рейдов иммиграционной службы, сообщает «Би-би-си».

Как сообщил AFP высокопоставленный представитель Белого дома, решение отправить морпехов было принято «в связи с усилением угроз в адрес федеральных служащих и зданий». По его словам, военнослужащие направлены в город с находящейся неподалеку базы морской пехоты «Кэмп-Пендлтон».

В заявлении военного командования говорится, что пехотинцы «плавно интегрируются» с уже развернутыми силами, которые «защищают федеральный персонал и федеральную собственность в районе Большого Лос-Анджелеса».

Военные также отмечают, что Оперативная группа 51, в состав которой входят 2100 солдат Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев, прошла специальное обучение по «деэскалации, контролю над толпой и правилам применения силы».

Ранее сообщалось, что пехотинцы находятся в состоянии повышенной готовности. Об их возможной отправке власти говорили еще в субботу.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение отправить пехотинцев в Лос-Анджелес «безумными фантазиями» президента.

«Морские пехотинцы США с честью служили в нескольких войнах в защиту демократии. Они — герои. Их не следует направлять на американскую землю, чтобы они сражались со своими соотечественниками, реализуя безумные фантазии президента-диктатора», — написал он в соцсети X.

«Это антиамериканское поведение», — добавил Ньюсом.

Министр обороны США Пит Хегсет позднее написал в X, что власти «обязаны защищать сотрудников правоохранительных органов, даже если Гэвин Ньюсом этого не делает».

В ночь на вторник также стало известно, что власти решили направить в Лос-Анджелес еще 2 тысячи сотрудников Национальной гвардии. Сначала об этом сообщил Гэвин Ньюсом, а затем подтвердил Пентагон.

«По приказу президента Министерство обороны мобилизует еще 2000 калифорнийских нацгвардейцев, которые будут призваны на федеральную службу для поддержки ICE [Иммиграционной и таможенной полиции], чтобы федеральные правоохранительные органы могли безопасно выполнять свои обязанности», — сказал пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл.

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд жалобу на Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета. Власти штата утверждают, что решение направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления протестов противоречит конституции страны.

«Основатели закрепили эти принципы в нашей конституции — правительство должно быть подотчетным своему народу, руководствоваться верховенством закона и гражданской властью, а не военным правлением»,— написал Гэвин Ньюсом в соцсети X.

В самой жалобе, которую власти Калифорнии подали в Федеральный окружной суд Сан-Франциско, говорится, что решение Белого дома о мобилизации Нацгвардии нарушает суверенитет штата. Закон о развертывании войск, которым воспользовался Дональд Трамп, может применяться в случае мятежа. Он также обязывает президента заручиться поддержкой губернатора для ввода Нацгвардии в штат.

В выходные ответственный за безопасность границ («царь границ») Том Хоман заявил, что губернатор и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс могут быть привлечены к ответственности за попытку воспрепятствовать работе иммиграционных агентов.

Гэвин Ньюсом ответил Хоману в соцсети Х: «Ну попробуй».

Позднее журналисты спросили Дональда Трампа о том, должен ли Хоман арестовать Ньюсома.

«Я бы так поступил на месте Тома. Гэвин любит публичность», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, Ньюсом, которого многие считают возможным кандидатом в президенты на следующих выборах, «проделал ужасную работу» по сдерживанию беспорядков в Лос-Анджелесе.

«Послушайте, я люблю Гэвина Ньюсома, он хороший парень, но он крайне некомпетентен, и это всем известно», — добавил президент.

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