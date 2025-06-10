Северокорейский эсминец, опрокинувшийся при спуске на воду, отправили на ремонт к границе с Россией

Maxar Technologies / AFP

CentralAsia (CA) - Северокорейский эсминец, получивший повреждения во время спуска на воду в мае, переместили в сухой док в порту Раджин в провинции Хамгён-Пукто, граничащей с Россией, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки, сделанные 8 июня компанией Maxar Technologies.

Раджин располагает средствами для небольших ремонтных работ и технического обслуживания, хотя и не считается крупным судостроительным предприятием, как верфь в городе Чхонджин, где произошла авария эсминца, отмечает телеканал.

По мнению аналитиков, отправка корабля в порт вблизи российской границы может указывать на то, что Россия будет участвовать в ремонте.

Новый эсминец водоизмещением пять тысяч тонн опрокинулся при спуске на воду 21 мая. На церемонии, в ходе которой произошла авария, присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он назвал аварию «недопустимым происшествием» и потребовал, чтобы корабль отремонтировали до пленарного заседания правящей Рабочей партии в конце июня, заявив, что это вопрос национальной чести. Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что ремонт займет от семи до десяти дней. По делу об аварии военного корабля в КНДР задержали троих сотрудников верфи, а также чиновника оборонной промышленности.