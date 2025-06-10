В 25 городах Ирана запретили выгуливать собак

CentralAsia (CA) - Иранские власти активно расширяют перечень городов, где владельцам собак запрещается выгуливать своих питомцев.

Как пишет Iran International, такой запрет был введен уже как минимум в 25 городах страны. Впервые запрет на выгул собак и даже их перевозку на личном транспорте был введен в Тегеране в 2019 году. За его нарушение предусмотрены штрафы, а в некоторых городах — и конфискация автомобиля, на котором перевозили собаку.

В Иране нет общего национального закона, запрещающего выгул собак. Судебные органы пользуются распоряжениями местных властей и полицейскими ордерами, чтобы заставить граждан соблюдать запрет. В своих указах власти ссылаются на различные статьи уголовного кодекса и конституции страны, в том числе статьи об общественной морали, угрозах здоровью общества и причинении вреда другим лицам.

Власти городов считают, что выгул собак несет угрозу здоровью населения и в целом безопасности граждан. Кроме того, представители муниципальных властей отмечают, что собаки в качестве домашних животных — «отражение стремлений к западному образу жизни» и нарушение шиитских исламских традиций.