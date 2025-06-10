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МИД Ирана: Шестой раунд переговоров с США по ядерной сделке пройдет 15 июня в Омане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что шестой раунд переговоров с США по иранской ядерной программе запланирован на 15 июня, передает IRNA. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее говорил, что встреча пройдет 12 июня.

«Учитывая состоявшиеся консультации, следующий раунд непрямых ирано-американских переговоров запланирован на следующее воскресенье в Маскате»,— сказал Исмаил Багаи на брифинге.

США и Иран провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе. Дональд Трамп говорил, что Вашингтон пока не устраивает позиция Тегерана из-за нежелания отказываться от возможного обогащения урана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявлял, что условия, которые выдвигает Вашингтон, противоречат интересам страны.

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