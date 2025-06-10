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Авиационный метеорологический центр внедряет систему менеджмента качества ISO 9001:2015

CentralAsia (MNG) -  9 июня 2025 года Авиационный метеорологический центр при Национальном агентстве по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии получил Международный сертификат управления качеством ISO 9001:2015.

Центр впервые принял систему управления качеством для своих авиационных метеорологических служб в 2013 году в соответствии с Чикагской конвенцией Международной организации гражданской авиации, внедрив ISO 9001:2008 и став пионером в метеорологическом секторе Монголии. В 2018 году Центр начал модернизацию своей системы до стандарта ISO 9001:2015.

Ожидается, что внедрение Системы управления качеством ISO 9001:2015 укрепит интегрированную сеть управления охраной окружающей среды, приведет секторальное управление в соответствие с международными стандартами, повысит профессиональные и межличностные навыки сотрудников и сократит факторы на рабочем месте, которые отрицательно влияют на здоровье и производительность.

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