Авиационный метеорологический центр внедряет систему менеджмента качества ISO 9001:2015

CentralAsia (MNG) - 9 июня 2025 года Авиационный метеорологический центр при Национальном агентстве по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии получил Международный сертификат управления качеством ISO 9001:2015.

Центр впервые принял систему управления качеством для своих авиационных метеорологических служб в 2013 году в соответствии с Чикагской конвенцией Международной организации гражданской авиации, внедрив ISO 9001:2008 и став пионером в метеорологическом секторе Монголии. В 2018 году Центр начал модернизацию своей системы до стандарта ISO 9001:2015.

Ожидается, что внедрение Системы управления качеством ISO 9001:2015 укрепит интегрированную сеть управления охраной окружающей среды, приведет секторальное управление в соответствие с международными стандартами, повысит профессиональные и межличностные навыки сотрудников и сократит факторы на рабочем месте, которые отрицательно влияют на здоровье и производительность.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения