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Силовики провели рейд против мигрантов на объекте Минобороны РФ в Москве. Узбекистан обеспокоен грубым обращением

CentralAsia (UZ) -  Силовики устроили рейд против нелегальных мигрантов на одном из объектов Минобороны РФ в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудники ОМОН приехали в общежитие в Строгино проверять у трудовых мигрантов документы. По данным Baza, силовики выгоняли мужчин из комнат, а шедших медленно «ускоряли пинками и подзатыльниками». Как пишет канал, проверка была жёсткой.

Всего в ходе мероприятия силовики задержали 5–6 человек, у которых нашли проблемы с документами. Задержанных увезли в отдел для выяснения обстоятельств. 

Агентство миграции Узбекистана выразило обеспокоенность рейдом.

«На фоне растущего с каждым годом интереса со стороны правительства Российской Федерации и крупных работодателей к организованному привлечению граждан Узбекистана на работу в Россию, факты грубого обращения с иностранными гражданами со стороны отдельных представителей правоохранительных органов вызывают сожаление и обеспокоенность», — говорится сообщении агентства от 9 июня.

Ситуация находится на контроле генерального консульства Узбекистана и представительства Агентства миграции в РФ. Ведомство ожидает официальной информации от правоохранительных органов России.

Агентство призвало граждан Узбекистана, которые могли пострадать в результате действий силовиков, незамедлительно обращаться за юридической и консульской помощью. В частности, это касается случаев нанесения телесных повреждений, нарушений прав или иных правовых проблем.

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