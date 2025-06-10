Силовики провели рейд против мигрантов на объекте Минобороны РФ в Москве. Узбекистан обеспокоен грубым обращением

- Узбекистан, общество
- 11:25, 10 июня 2025
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- Обновлено: 11:31, 10 июня 2025 Кыргызча
CentralAsia (UZ) - Силовики устроили рейд против нелегальных мигрантов на одном из объектов Минобороны РФ в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Сотрудники ОМОН приехали в общежитие в Строгино проверять у трудовых мигрантов документы. По данным Baza, силовики выгоняли мужчин из комнат, а шедших медленно «ускоряли пинками и подзатыльниками». Как пишет канал, проверка была жёсткой.
Всего в ходе мероприятия силовики задержали 5–6 человек, у которых нашли проблемы с документами. Задержанных увезли в отдел для выяснения обстоятельств.
Агентство миграции Узбекистана выразило обеспокоенность рейдом.
«На фоне растущего с каждым годом интереса со стороны правительства Российской Федерации и крупных работодателей к организованному привлечению граждан Узбекистана на работу в Россию, факты грубого обращения с иностранными гражданами со стороны отдельных представителей правоохранительных органов вызывают сожаление и обеспокоенность», — говорится сообщении агентства от 9 июня.
Ситуация находится на контроле генерального консульства Узбекистана и представительства Агентства миграции в РФ. Ведомство ожидает официальной информации от правоохранительных органов России.
Агентство призвало граждан Узбекистана, которые могли пострадать в результате действий силовиков, незамедлительно обращаться за юридической и консульской помощью. В частности, это касается случаев нанесения телесных повреждений, нарушений прав или иных правовых проблем.