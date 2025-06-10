МИД Казахстана опроверг введение «визового режима» с РФ, где ужесточают правила въезда

CentralAsia (KZ) - МИД Казахстана призвал СМИ точно выбирать формулировки и не вводить в заблуждение граждан сообщениями о якобы введенном визовом режиме между Казахстаном и Россией из-за новых миграционных правил в РФ. Об этом заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Айбек Смадияров, передает ТАСС.

«Хотелось бы отметить, что некоторые СМИ эти простые миграционные требования, которые есть у многих стран, допустим, мы какие-то вводим требования по миграции, Южная Корея вводит, есть разрешения специальные, почему-то в заголовках используют [формулировки], что Россия вводит визовый режим. У нас с РФ безвизовый режим, он и остается, этот безвизовый режим, поэтому прошу, коллеги, не надо будоражить население неправильными заголовками», — сказал он.

Смадияров отметил, что речь идет всего лишь о «требованиях по пересечению границы». «Точно так же при пересечении европейских границ, у нашей границы, у посетителей нашей страны снимается биометрия. Это нормально, но почему-то из контекста вырывают и совершенно другую тональность придают этому», — сказал он.

Гражданам, направляющимся в Россию, представитель МИД рекомендовал заранее ознакомиться с новыми правилами. При этом, он добавил, что Казахстан изучает возможность введения зеркальных мер, передает Zakon.kz.

«Мы изучаем данный вопрос очень внимательно. Это требует консультации с нашим госорганами, поэтому в дальнейшем я более подробно скажу», — подчеркнул Айбек Смадияров.

Иностранные граждане с 30 июня 2025 года при въезде в Россию, пересекая границу через любой пункт пропуска, должны будут сдать отпечатки пальцев и изображение лица. Соответствующая норма закреплена постановлением правительства. Изменения не коснутся граждан Беларуси, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников международных организаций, аккредитованных в России, а также членов их семей. Кроме того, с 30 июня не позднее чем за 72 часа до поездки иностранцы должны заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию. Это нужно будет сделать в приложении «Госуслуги RuID». В экстренных случаях (например, при болезни или смерти близкого родственника) разрешается подать заявление в более короткий срок — за четыре часа до прибытия.

Соответствующий эксперимент стартовал в декабре прошлого года.

Введение обязательной биометрии для иностранцев является частью общей тенденции по ужесточению миграционного законодательства в России. Ранее были приняты законы, ограничивающие количество сим-карт для иностранцев и вводящие режим «спецвысылки» для нарушителей миграционного режима.

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