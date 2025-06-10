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Над Россией за ночь сбили 102 дрона, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В период с 21:50 мск 9 июня до 5:50 мск 10 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По его данным, 46 БПЛА сбито над Брянской областью, 20 — над Белгородской. По девять БПЛА нейтрализованы над Воронежской областью и Крымом, по четыре БПЛА — над Калужской областью и Татарстаном. Три беспилотника сбито над Московской областью, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями, еще один — над Смоленской областью.

В Белгородской области при падении обломков БПЛА пострадал восьмилетний мальчик. В Ленобласти объявляли воздушную опасность, в некоторых районах ограничили работу мобильной связи и интернета. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших нет. В Воронежской и Калужской областях также обошлось без жертв и последствий на земле.

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