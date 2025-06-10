Узбекистанцев в США призвали воздержаться от участия в протестах

CNN

CentralAsia (UZ) - Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к соотечественникам, проживающим в США, с призывом соблюдать законы этой страны и воздержаться от участия в массовых демонстрациях, которые могут нарушить общественный порядок и безопасность.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент нет информации об участии граждан Узбекистана в протестах, проходящих в Лос-Анджелесе, однако напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях.

«Дипломатические представительства Узбекистана в США продолжают защищать права и интересы граждан. При необходимости соотечественники могут обращаться в посольство или генеральное консульство», — говорится в сообщении.

Массовые протесты начались 6 июня после масштабных рейдов федеральной миграционной службы ICE против нелегальных мигрантов. Задержания спровоцировали волну недовольства: люди перекрывали дороги, жгли мусорные контейнеры и вступали в столкновения с полицией. В ответ были применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

За последующие дни беспорядки охватили другие районы города, в том числе Парамаунт и Комптон. По данным местных властей, пострадали как протестующие, так и сотрудники полиции. Задержано более 100 человек.

8 июня президент США Дональд Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес две тысячи бойцов Национальной гвардии. Это решение вызвало конфликт с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, который назвал его вмешательством в дела штата и пообещал обжаловать действия федеральных властей в суде.

В городе введен режим чрезвычайного положения. Протестующие требуют прекратить массовые задержания и предоставить гарантии защиты мигрантов, в то время как федеральные власти заявляют о необходимости жестких мер для восстановления порядка.