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Российские дроны атаковали Киев и Одессу

CentralAsia (CA) -  Российские войска в ночь на 10 июня атаковали Киев беспилотниками, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.  

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ночной атаки пострадали четыре человека. Все они госпитализированы. 

Различные повреждения зафиксированы в семи районах Киева. В Киевской областной администрации сообщили, что повреждены жилые дома в Дарницком, Оболонском и Шевченковском районах города. В Дарницком районе в результате падения обломков беспилотника разрушен жилой дом, зафиксированы пожары в нежилом и жилом зданиях, возгорание складских помещений.

Российские беспилотники также атаковали ночью Одессу. По словам главы областной администрации Олега Кипера, разрушены и повреждены жилые дома в центре города, полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. 

Одесская областная прокуратура сообщила, что город атаковали более 10 беспилотников. В результате погибли два человека, еще девять пострадали. 

«Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили», — говорится в сообщении.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 10 июня российские войска атаковали Украину 7 ракетами и 315 дронами.

По данным Воздушных сил ВСУ, удалось обезвредить 284 беспилотников: «Противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 — локационно потеряны».

Основным направлением удара этой ночью стал Киев. «Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях», — добавили в Воздушных силах.

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